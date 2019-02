Kabarettistin Luise Kinseher startet mit eigener Sendung

Nach acht Jahren als Fastenpredigerin auf dem Münchner Nockherberg ist die "Mama Bavaria" ab heute (28.02.) im BR Fernsehen zu sehen. Kabarettistin Luise Kinseher schlüpft am Donnerstagabend dafür in die Rolle der Statue an der Münchner Theresienwiese.

"Mama Bavaria" fühlt Studiogästen auf den Zahn

Wichtiges Element in der Sendung sind prominente Studiogäste aus der bayerischen Politik, der Wirtschaft und der Kultur. Mit ihnen will Kinseher ganz privat und intim reden. In der ersten Sendung sind die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann und Schauspieler Helmfried von Lüttichau zu Gast. "Mit 'Mama Bavaria' wird das Unterhaltungsprogramm im Bayerischen Rundfunk um ein weiteres, originäres Format bereichert", sagt BR-Fernsehdirektor Dr. Reinhard Scolik.

"Hundertprozentige Bayerin"

Erst Anfang Januar hat Luise Kinseher ihren fünfzigsten Geburtstag gefeiert. Aufgewachsen ist sie im niederbayerischen Geiselhöring, mit der Schauspielerei begann sie auf Georg Maiers Iberl Bühne in München. Mittlerweile ist sie für eine Vielzahl an Figuren in Filmen und Serien bekannt, so zum Beispiel als Polizeirevierleiterin Thekla Eichenseher in Franz Xaver Bogners Serie "München 7".