Kabarettist Volker Heißmann sauer wegen CSU-Versammlung in Fürth

Die Fürther Stadthalle ist derzeit eigentlich ein trister Ort – keine Konzerte, keine Feiern, keine Veranstaltungen – doch die Tagung des Kreisverbandes der CSU am Wochenende fand statt. Mit Hygienekonzept, Masken und Abstand. Die Delegierten für die Wahl des Bundestagskandidaten stand an.

Das hat den Kabarettisten Volker Heißmann so richtig auf die Palme gebracht. "Da komm ich mir verarscht vor!" schreibt er auf Facebook. Und fordert gleiches Recht für alle. "Was die Partei darf, muss auch die Kultur dürfen!" Denn sein Theater, die Comödie Fürth, steht schon seit Monaten leer, wegen der Corona-Pandemie geht nichts mehr.

Kreisverband der CSU überrascht von Aufschrei

Der Kreisvorsitzende der Fürther CSU, Thomas Winning, war sichtlich überrascht von diesem Angriff, der zahlreiche Nachahmer im Netz nach sich zog. Ein klassischer Shitstorm. Es sei nur diese spezielle Versammlung durchgeführt worden, in enger Abstimmung mit der Landesleitung. Diese sei notwendig, um den Bundestag im Herbst wiederwählen zu können.

Alle anderen Veranstaltungen der CSU seien nicht in Präsenz möglich - ebenso wenig wie bei Heißmann in der Comödie. "Nur diese eine notwendige Veranstaltung haben wir im Kreisverband Fürth abgehalten", so Winning.

Auch SPD kürte Bundestagskandidaten in Präsenz

Und schließlich sei die Fürther CSU nicht alleine. Fast alle Parteien hielten derzeit solche Veranstaltungen ab – in Einklang mit dem Parteiengesetz. Das trifft durchaus zu – schon im Februar hat etwa die Nürnberger SPD ihre Bundestagskandidaten gekürt. Ebenfalls in Präsenz.

Comödie Fürth ließ Filteranlagen einbauen

Auf Nachfrage des BRs erklärte Heißmann, es gehe nicht um die CSU in Fürth, er wollte keinen Fürther CSUler an den Pranger stellen, er sage nur "bei euch funktioniert das mit 100 Leuten, es funktioniert bei uns auch, dann müsst ihr uns das bitte auch machen lassen".

In der Fürther Comödie seien etwa extra Filteranlagen eingebaut worden. "Es war noch niemand hier, Ordnungsamt, oder Gesundheitsamt, oder Ministerien, die mal schauen, wie läuft’s denn," so Heißmann. "Haben wir denn da überhaupt Ansteckungen in einem Theater – geht denn das überhaupt?" – natürlich mit entsprechenden Hygienevorgaben.