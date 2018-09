Kabarettist Springer und sein Brandbrief gegen Radl-Rambos

Das Thema Fahrradfahren beschäftigt ganz München – und zuletzt auch den Kabarettisten Christian Springer. In einem offenen Brief an die Münchner Radfahrer schimpfte er: "Es ist mittlerweile ein Glücksfall, wenn man Radlern begegnet, die sich vorausschauend und rücksichtsvoll verhalten." Und er betont: Da steige er lieber gleich gar nicht aufs Rad, weil Radln kann er eh nicht und so will er’s auch gar nicht mehr lernen.

Radl-Kurs mit dem ADFC

Inzwischen hat sich auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC in die Diskussion eingeschaltet. Der stellvertretende Vorsitzende Andreas Groh hat Springer mit einem Brief geantwortet und ihn zu einem Radl-Training eingeladen. Zentrale Aussage dabei: Rücksicht nehmen!

Springer kann da nur zustimmen – und betont: "Der Großteil der Radlfahrer ist vernünftig. Viele haben eben auch Angst vor den Rambos."