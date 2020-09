Kabarett-Pfarrer Schott offiziell in Nürnberg angekommen

Ende Juli hielt Hannes Schott in Bayreuth seinen Abschiedsgottesdienst, nun ist der Kabarett-Pfarrer in seiner neuen Gemeinde in Nürnberg offiziell in sein neues Amt eingeführt worden und hat seine erste Predigt in der Jakobskirche gehalten.

Nach zehn Jahren in Bayreuth geht's nach Nürnberg

Nach zehn Jahren als Pfarrer in Bayreuth sei es Zeit für eine Veränderung, erklärte Schott im Gespräch mit dem BR Anfang des Jahres. Zuletzt war er an der Lutherkirche in Bayreuther Ortsteil Meyernberg aktiv.

Hannes Schott verbindet Kabarett und Predigt

Er stand aber nicht nur vor seiner Kirchengemeinde auf der Kanzel, sondern regelmäßig auch mit seinem Kabarett-Duo "Zammgebicht" auf der Bühne. Zudem ist Schott Mitglied des Pfarrkabaretts "Das weißblaue Beffchen". Schott hat Theologie in Neuendettelsau und Heidelberg studiert. 2010 kam er für seine erste Pfarrstelle nach Bayreuth zurück.