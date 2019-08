K.o.-Tropfen? Polizei widerspricht Gerüchten um tote Kreutherin

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat auf Anfrage des BR noch einmal bekräftigt, dass es im Fall der ertrunkenen 17-Jährigen aus Kreuth keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe. Verschiedene Medien hatten berichtet, dass unter einheimischen Jugendlichen das Gerücht umgehe, jemand habe dem Mädchen bei dem Besuch eines Dorffestes in Rottach-Egern möglicherweise K.o.-Tropfen ins Getränk geschüttet.

Bei Schnelltests habe sich dafür kein Hinweis ergeben, so eine Pressesprecherin. Gegenwärtig steht noch das Ergebnis der Blutuntersuchung bei der Obduktion aus.

Polizei: Berichten nur noch, wenn Anhaltspunkte für Straftat

Weil es sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand um einen Unfall mit Todesfolge handelt, werde die Polizei aus Rücksicht auf die Familie nur dann darüber berichten, wenn sich daraus Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben, so die Sprecherin weiter. Das sei aber nicht zu erwarten. Parallel führt die Kripo weiter Vernehmungen im persönlichen Umfeld der Verunglückten durch.

Die 17-Jährige war am Sonntagmorgen nach einem Dorffest in Rottach-Egern gemeinsam mit Freundinnen im Taxi nach Hause gefahren. Kurz vor dem Ziel verließ sie überraschend das Auto und kehrte nicht mehr zurück. Die Leiche der jungen Frau wurde Sonntagvormittag bei einer großen Suchaktion in einem Bachbett unweit ihres Elternhauses im Kreuther Ortsteil gefunden. Laut Obduktionsbericht der Gerichtsmedizin München ist das Mädchen nach einem Sturz ertrunken.