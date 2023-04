K-Frage der Union: Wüst und Söder bleiben in Deckung

Lieber würden die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder (CSU) und Hendrik Wüst (CDU), bei ihrer Pressekonferenz über Versäumnisse des Bundes in der Flüchtlingspolitik sprechen. Gleich mehrere Fragen der Journalisten aber kreisen um ein Thema, das bei der gemeinsamen Sitzung beider Landesregierungen gar keine Rolle spielte: um die Kanzlerkandidatur der Union. Obwohl die Bundestagswahl 2025 noch weit weg ist, ist die Debatte in den vergangenen Tagen aufgeflammt - weil CDU-Spitzenpolitiker öffentlich für Parteichef Friedrich Merz als gemeinsamen Kandidaten von CDU und CSU geworben hatten.

Wüst und Söder, die beide ebenfalls als mögliche Kandidaten gehandelt werden, üben sich in der Münchner Residenz in Diplomatie: Beide verweisen auf die Klarstellung von Merz, dass die Union erst im Spätsommer 2024 über die K-Frage entscheiden solle. Er sei dankbar, "dass Friedrich Merz das auch noch mal unterstrichen hat", betont Wüst. Auch für Söder ist das "Verfahren eindeutig", er könne die Aussage von Merz "nur unterstützen". Die K-Frage sei deswegen jetzt auch kein Thema.

Söder: "Meine Aufgabe ist Bayern"

Thema ist die K-Frage freilich doch, daran ändern die Beteuerungen der beiden Ministerpräsidenten nichts. Ein "Bild"-Reporter konfrontiert sie mit einer aktuellen Umfrage der Zeitung, laut der 31 Prozent der Deutschen größere Erfolgschancen der Union mit Söder sehen, nur 21 Prozent mit Merz. Wüst will diese Zahlen nicht kommentieren: Der Zeitplan sei klar, "insofern sind die Umfragen auch nicht mehr als eine Momentaufnahme des heutigen Tages".

Auch Söder, der sonst durchaus gern mal auf Umfragen verweist, spielt die Zahlen herunter: Er habe in seinem politischen Leben schon bessere und schlechtere Umfragen erlebt, "daran sollte man sich jetzt nicht orientieren". Für ihn seien ohnehin Umfragen in Bayern die wirklich interessanten.

Söders volle Konzentration gilt aktuell der bayerischen Landtagswahl im Oktober. "Meine Aufgabe ist Bayern", betont der CSU-Chef. Eine Formulierung, die sich etwas vom "Mein Platz ist in Bayern"-Mantra des Jahres 2020 unterscheidet. Wüst verweist ebenfalls auf anstehende Landtagswahlen - in Bayern, aber auch in Hessen und vorher noch in Bremen. Diese seien jetzt wichtig. "Alles andere klärt sich dann zu gegebener Zeit."

Rufe aus der CDU nach Friedrich Merz

CDU-Chef Merz hatte am Vormittag unterstrichen, dass die Union aus seiner Sicht im Spätsommer 2024 entscheiden sollte, mit welchem Kanzlerkandidaten sie in die Bundestagswahl 2025 zieht. Er habe nie das Frühjahr 2024 als Zeitpunkt genannt, betonte er in Berlin vor dem Hintergrund entsprechender Mutmaßungen. "Ich habe das auch mit Markus Söder noch mal besprochen." Beide seien sich einig. Merz verwies auf die Europawahl im Frühjahr 2024: "Unabhängig davon, wer das wird - wir führen keine Europawahl mit einem bereits nominierten Kanzlerkandidaten der Union."

CDU-Vize Carsten Linnemann hatte kürzlich im "Spiegel" Merz als "besten Kandidaten" bezeichnet, "um dieses Land wieder nach vorne zu bringen". Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), nannte Merz einen "exzellenten Kandidaten" - und warnte zugleich vor Machtkämpfen. "Fraktion und Partei werden dieses Mal geschlossen hinter Merz stehen." Dagegen sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die Frage der Kanzlerkandidatur wird dann entschieden, wenn sie ansteht." Für ihn sei aber klar: "Wir dürfen uns nicht so viel Zeit lassen wie beim letzten Mal."

Söder: 2021 soll sich nicht wiederholen

In München beteuern die beiden Ministerpräsidenten, dass die Union einen Machtkampf verhindern müsse, wie sich ihn 2021 der damalige CDU-Vorsitzende Armin Laschet und Markus Söder geliefert hatten. "So was wie 2021 brauchen wir nicht noch mal", sagt Wüst und Söder versichert: "Unser Ziel ist, dass wir das Jahr 2021 in keinster Weise wiederholen, sondern erfolgreich sind." Vor zwei Jahren hatte sich der CSU-Chef schließlich von Laschet geschlagen geben müssen - und die Union landete mit diesem knapp hinter der SPD.

Söder verspricht, dass an ihm "eine hervorragende Einigung zwischen CDU und CSU ganz sicher nicht scheitern" werde. Wie das Verfahren dann im Detail aussehen werde, müsse man sehen: Bis dahin sei noch sehr viel Zeit, "da passiert noch eine Menge an Veränderungen".

SPD-Landeschef vermutet bei Söder "hochfliegende Pläne"

Wüst lobt die Konkretisierung des Zeitplans durch Merz. "Das beendet auch alle weiteren Spekulationen über frühere Termine." Das "große Interesse" an der K-Frage der Union interpretiert der nordrhein-westfälische Ministerpräsident als Beleg dafür, "wie groß die Unzufriedenheit der Menschen mit der Bundesregierung" sei - wenn jetzt schon über einen neuen Kanzler nach der Bundestagswahl gesprochen werde. Auch im BR24-Interview bleibt Wüst in der Deckung: Er kenne Söder schon seit mehr als 20 Jahren, alle weiteren Fragen stünden erst im Spätsommer nächsten Jahres an.

SPD-Landeschef Florian von Brunn sagt bei BR24live, "natürlich darf aus der Union kandidieren, wer will". Er zweifelt aber an, dass der CSU-Vorsitzende seine Kanzler-Träume schon völlig begraben hat. Mit Blick auf den prunkvollen Rahmen des Treffens mit Wüst, sagt von Brunn: "Ich vermute, Markus Söder - wenn er sich schon in der Residenz trifft - hat weiter hochfliegende Pläne."

Mit Informationen von dpa und AFP.

Im Video: NRW-Ministerpräsident Wüst im BR24-Interview