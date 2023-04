(K)ein Banküberfall: Übermittlungsfehler führt zu Polizeieinsatz

Eine, angeblich mit einer Pistole, bewaffnete Person in einer Bank hat in Hof am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Polizeibeamten hatten Sonder-Schutzausrüstung angezogen und sich der Bank in der Altstadt genähert, heißt es.

"Überfall-Tatort Bank" stellt sich als Parkbank heraus

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Tatort aber nicht um eine Bank, also ein Geldinstitut, sondern um eine Parkbank, auf der drei Kinder mit einer Softair-Pistole saßen. Durch einen Übermittlungsfehler war die Polizei von einem Banküberfall ausgegangen und hatte sich mit der Schutzausrüstung auf einen doch etwas anderen Einsatz vorbereitet.

Jugendlicher probiert Spielzeugpistole aus

Die Spielzeugpistole hatte sich ein 13-Jähriger gekauft und auf der Sitzbank in der Altstadt ausprobiert. Dabei habe sich ein Schuss gelöst, ein Kügelchen habe einen Passanten getroffen. Der 13-Jährige entschuldigte sich und der Getroffene ging weiter, heiß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Polizeiinspektion Hof bittet Personen, die durch das Hantieren mit der Spielzeugpistole beeinträchtigt wurden, sich zu melden.