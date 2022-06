JVA Straubing: Zwei Häftlinge in drei Tagen geflohen

Innerhalb weniger Tage sind zwei Häftlinge, die in der JVA Straubing untergebracht sind, geflohen. Das bestätigte der stellvertretende Anstaltsleiter Stephan Waldner dem BR auf Nachfrage. Zuerst hatte die Passaue Neue Presse über den Fall berichtet. Nachdem am Montag (27.06.) ein verurteilter Sexualstraftäter bei einem Freigang in der Nähe des Klosters Weltenburg geflohen und wenig später wieder geschnappt worden war, wurde nun bekannt, dass es bereits am vergangenen Samstag (25.06.) einem Gefangenen gelungen war, zu fliehen.

Gefangener flüchtet aus "offenem Vollzug"

Der Mann befand sich laut JVA im "offenen Vollzug". Er war nicht im geschlossenen Bereich der JVA untergebracht sondern auf einem dafür vorgesehenen nicht abgesperrten Gelände direkt neben der Anstalt. Dorthin würden nur Gefangene verlegt, die ein gewisses Vertrauen rechtfertigen, so Waldner. Die Häftlinge können sich auf dem Gelände frei bewegen. Mehrmals täglich gebe es sogenannte Standfeststellungen, bei denen die Häftlinge kontrolliert werden. Bei einer solchen Standfeststellung sei die Abwesenheit des Mannes aufgefallen.

Öffentlichkeit nicht unterrichtet

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Die Öffentlichkeit wurde darüber nicht unterrichtet. Es hätten bereits Erkenntnisse zur Flucht des Mannes bestanden, so der stellvertretende Anstaltsleiter. Um die laufenden Fahndungsmaßnahmen nicht zu gefährden, sei keine öffentliche Kommunikation erfolgt. Am darauffolgenden Morgen des Sonntags sei der Mann beim Eintreffen an seinem Fluchtziel festgenommen worden.

Fluchtversuch hat Konsequenzen

Der Fluchtversuch hat Konsequenzen für den Häftling: Er ist fortan im geschlossenen Vollzug untergebracht. Aussichten darauf, wieder in den offenen Vollzug zu gelangen, hat der Mann laut Waldner nicht. Ebenso läuft nun ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Auf seiner Flucht habe der Mann keine Straftaten begangen.

Haftstrafe wird wohl nicht verlängert

Mit einer Verlängerung seiner Haftstrafe muss er laut Waldner wohl nicht rechnen. Bei dem Mann handelt es sich laut JVA um einen Gefangenen, der nicht wegen einer Gewalt- oder Sexualstraftat inhaftiert ist.