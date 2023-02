JVA Marktredwitz: Gefängnis für Frauen aus ganz Nordbayern kommt

Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat grünes Licht für den Bau der Justizvollzugsanstalt in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel gegeben. Nun könnten die ersten Bauaufträge vergeben worden. Die JVA Marktredwitz soll 364 Haftplätze bekommen. 120 davon sind speziell für Frauen vorgesehen.

JVA in Marktredwitz mit Mutter-Kind-Abteilung

In der neuen JVA wird es auch eine Mutter-Kind-Abteilung geben und erstmals auch eine geriatrische Abteilung, also einen Bereich für ältere Gefangene, mit 24 Haftplätzen. "Mit den insgesamt 120 Haftplätzen für weibliche Gefangene wird der entsprechende Haftplatzbedarf für den nordbayerischen Raum abgedeckt. Die erste geriatrische Abteilung in einer bayerischen JVA trägt der demographischen Entwicklung Rechnung,“ so der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel in einer Pressemitteilung.

Neues Gefängnis kostet rund 222 Millionen Euro

Mit dem Bau der Justizvollzugsanstellt sollen 200 Arbeitsplätze entstehen. Der Spatenstich wird laut der Stadt Marktredwitz im Juli 2023 erfolgen. Geschätzte Kosten bisher: 222 Millionen Euro. Im Jahr 2027 soll die Justizvollzugsanstalt bezugsfertig sein. Sie entsteht im Marktredwitzer Ortsteil Lorenzreuth in unmittelbarer Nähe der A93. Im Zuge der Behördenverlagerung der Bayerischen Staatsregierung hatte Marktredwitz im Jahr 2015 den Zuschlag für den Bau einer JVA erhalten. Die Behördenverlagerung führt mancherorts in Bayern aber auch zu Problemen, wie das ifo-Institut im vergangenen Jahr in einer Studie zeigte.