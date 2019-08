JVA-Leiterin in Memmingen hielt Ausbruch erst für einen Scherz

"Das schafft keiner" - die Leiterin der Memminger Justizvollzugsanstalt, Anja Ellinger, dachte erst, jemand würde sich einen Spaß mit ihr erlauben, als sie gestern über den Ausbruch von zwei Gefangenen informiert wurde. Im Gespräch mit dem BR sagte Ellinger, die beiden Flüchtigen hätten sich wohl sehr clever und sportlich angestellt.

Über Gefängnismauer geklettert

Die 36 und 37 Jahre alten Männer saßen wegen Raub- bzw. Eigentumsdelikten in Haft. Während eines Hofgangs am Sonntag kletterten sie über eine sieben Meter hohe Mauer. Oben auf der Mauerkrone war zudem noch Stacheldraht angebracht.

Bei dieser Kletteraktion hat sich einer der beiden am Arm offenbar eine blutende Wunde geholt. Wie genau den Männern die Flucht über die Mauer gelungen ist, das will JVA-Leiterin Ellinger wegen möglicher Nachahmer nicht verraten. Mittlerweile hat die JVA die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Laut Ellinger ist mehr Personal im Einsatz.

Fahndung der Polizei läuft

Auch die Polizei in der Region hat wegen der zwei Ausbrecher viel zu tun: Beamte in Zivil und Streifenbesatzungen sind in Memmingen und Umgebung unterwegs. Noch gibt es aber keine neuen Hinweise, wo sich die beiden Männer aufhalten könnten. Deshalb nehmen die Beamten jetzt das Umfeld der Häftlinge unter die Lupe und versuchen, ihnen so auf die Spur zu kommen.

Warnung an die Bevölkerung

Die Polizei hofft auch auf Hinweise der Bevölkerung. Allerdings bittet sie um Vorsicht: Wer die beiden sieht, soll sich ihnen nicht nähern, sondern sofort die 110 anrufen.