JVA Hof: Nach 30 Jahren eigenständig mit neuer Chefin

30 Jahre lang war das Hofer Gefängnis nicht eigenständig. Das ändert sich nun. Am Nachmittag wird die neue Chefin, Maria-Anna Kerscher, als neue Leiterin der Justizvollzugsanstalt Hof offiziell von Justizminister Georg Eisenreich (CSU) in ihr Amt eingeführt. Von den 22 Gefängnissen in Bayern werden bislang fünf von Frauen geleitet.

Abschiebe-Haftanstalt neben Gefängnis

Auslöser für die Eigenständigkeit des Hofer Gefängnisses war die überraschende Entscheidung der Staatsregierung, direkt neben dem Gefängnis noch eine Abschiebe-Haftanstalt für 150 ausreisepflichtige Asylbewerber anzugliedern. Es soll ab Herbst für rund 30 Millionen Euro errichtet werden. Im regulären Hofer Gefängnis sitzen rund 220 Männer Strafen von bis zu zwei Jahren ab.