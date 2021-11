JVA-Beschäftigte protestieren in Straubing für mehr Lohn

In Straubing haben am Donnerstag rund 40 Beschäftigte der Justizvollzugsanstalt für mehr Lohn und Anerkennung protestiert. Mit Plakaten und verdi-Fahnen machten sie auf ihre Situation aufmerksam, teilt Christoph Kittel vom verdi-Bezirk Niederbayern mit. "Null Angebot, null Wertschätzung", lautet der Vorwurf der Gewerkschaft an die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL).

Vorwurf an Arbeitgeber: Respektlosigkeit

Dem vorangegangen war eine erfolglose Verhandlungsrunde mit der TdL, was Johann Jungtäubl, der örtliche Personalratsvorsitzende, als "Machtdemonstration" wertet. Die Haltung der Arbeitgeber sei "respektlos", so Jungtäubl. "Diese wollten erst ernsthaft verhandeln, wenn verdi über tiefe Einschnitte in die Grundregeln der Eingruppierung sprechen will." Dies sei in Zeiten von anhaltendem Fachkräftemangel und gleichzeitig hohen Inflationsraten nicht nur ökonomisch kontraproduktiv, sondern angesichts der Leistungen der Länderbeschäftigten in der Coronasituation schlicht respektlos.

Christoph Kittel wirft den Arbeitgebern "Fantasiezahlen" vor. "Die Vorbedingung, zuerst über Verschlechterungen zu reden, ist eine schlichte Provokation, die sich insbesondere diejenigen nicht bieten lassen sollten, die während der Coronakrise häufig am Limit arbeiten", sagt Kittel.

Beim Protest vor der JVA Straubing waren Beschäftigte und Beamte aus dem allgemeinen Vollzugsdienst, den Pflege-, Sozial- und Fachdiensten dabei, so verdi.

Nächste Verhandlungsrunde Ende November

Die nächste und letzte Verhandlungsrunde findet am 27. und 28. November in Potsdam statt. Sollten die Arbeitgeber kein annehmbares Angebot vorlegen, droht verdi die Verhandlungen platzen zu lassen.

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder unter anderem eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Verhandlungsergebnis soll später auch auf die 1,2 Millionen Beamten übertragen werden.