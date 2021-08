Juwelierladen ausgeraubt: Vier Jahre Haft für Ex-Polizisten

Sie sind mit einem gestohlenen Auto rückwärts in in einen Bamberger Juwelierladen gefahren, stiegen in das Geschäft ein und erbeuteten Schmuck und Uhren im Verkaufswert von mindestens 200.000 Euro. Dafür verurteilte das Landgericht Bamberg die beiden ehemaligen Polizeibeamten am Donnerstag zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von jeweils vier Jahren. Die beiden 30-Jährigen räumten laut Gericht den spektakulären Überfall ein.

Für Überfall auf Juwelierladen Auto als "Rammbock" gestohlen

Für ihren Überfall auf das Bamberger Juweliergeschäft Anfang 2021 hatten sie sich laut Anklageschrift einen Gebrauchtwagen als "Rammbock" besorgt. Nach der Probefahrt gaben sie den Wagen nicht zurück, sondern durchbrachen mit dem Auto das Schaufenster des Geschäfts.

Beide Angeklagten sind ehemalige Polizisten

Einer der Verurteilten war laut Landgericht Bamberg bei der Bundespolizei und ist seit 2019 im vorzeitigen Ruhestand. Sein Komplize zufolge war bei der Landespolizei Berlin, war wegen eines Unfalls 2018 krankgeschrieben und wurde 2021 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.

Bamberger Juwelierladen bereits zum zweiten Mal ausgeraubt

Dasselbe Juweliergeschäft hatten zwei andere Männer bereits 2019 ebenfalls mithilfe eines Geländewagens ausgeraubt. Laut Gericht hatte einer der beiden Ex-Polizisten davon in der Zeitung gelesen.

Auch Elektroartikel aus Fachmarkt gestohlen

Seit Ende 2020 hatten sie auch Elektrogeräte aus einem Fachmarkt gestohlen und kauften Elektroartikel online, ohne jedoch zu bezahlen. Deshalb verhängte das Landgericht Bamberg eine Gesamtfreiheitsstrafe von jeweils vier Jahren unter andrem wegen Diebstahls und Raub.