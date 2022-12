Justizminister fordert Ombudsstelle für Missbrauchsopfer

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich stand den Abgeordneten im Landtag heute Rede und Antwort zur Frage wie sich der Staat einbringt in die Aufarbeitung von Missbrauch im kirchlichen Kontext. Vor allem Grüne und FDP hatten im Vorfeld mehr Engagement der Staatsregierung angemahnt. Die Oppositionsparteien waren am Ende nicht zufrieden mit den Antworten des CSU-Politikers - auch wenn er mit mehreren Forderungen in Richtung katholischer Kirche aufhorchen ließ.

Eisenreich: Öffentlichkeit hat ein Recht auf Gutachten in jedem Bistum

Jedes Bistum müsse ein unabhängiges Gutachten zu sexuellem Missbrauch in Auftrag geben, fordert Bayerns Justizminister Georg Eisenreich. "Ich finde dass sowohl die Gläubigen, als auch die Betroffenen und die Öffentlichkeit ein Recht darauf haben", sagt der Minister und nennt als Vorbild das Gutachten, das die Kanzlei WSW im Januar für das Erzbistum München und Freising vorgestellt hatte. Als "Bilanz des Schreckens" hatten die Anwälte es damals bezeichnet. Darin waren auch Verantwortungsträger ohne Ansehen ihres Amtes klar benannt worden: Generalvikaren, Erzbischöfen und Kardinälen bis hin zum emeritierten Papst wiesen die Anwälte Fehlverhalten beim Umgang mit sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen nach. Tatsächlich haben bislang nicht alle bayerischen Bistümer entsprechende Studien vorgestellt oder in Auftrag gegeben.

Betroffener: "Wir brauchen keine Gutachten mehr"

Der Vertreter des Betroffenenbeirats im Erzbistum München und Freising, Richard Kick, erklärt, das Ansinnen neuer Gutachten sei zwar verständlich, aber: "Wir brauchen keine Gutachten mehr, die von der Kirche beauftragt worden sind, wir wissen was passiert ist". Er wünscht sich, dass der Staat selbst proaktiv Einsicht in die Akten nimmt, Verantwortlichkeiten benennt und gegebenenfalls die Strafverfolgungsbehörden - sprich - die Staatsanwaltschaften aktiv werden.

Kirche soll unabhängige bayerische Ombudsstelle finanzieren

Die zweite Forderung des CSU-Politikers Eisenreich im Verfassungsausschuss des Landtags: es brauche eine unabhängige Anlaufstelle für die Opfer - eine Art Ombudsstelle. Die Landtagsgrünen und auch Betroffene hatten hier mehr staatliches Engagement gefordert. Eisenreich sieht allerdings die katholische Kirche selbst erst einmal in der Pflicht. Er hoffe, "dass die Kirche zu dem Ergebnis kommt eine unabhängige Stelle einzurichten." Sei das nicht der Fall, könne der Staat "eine moderierende Rolle" einnehmen.

Eisenreich betont, diese Ombudsstelle fordere er als privater Abgeordneter, nicht als Justizminister. Die Ressorthoheit bei dieser Frage liegt beim Sozialministerium, das von Ulrike Scharf, ebenfalls CSU, geführt wird. Ein Sprecher ihres Hauses verweist auf eine Stellungnahme aus dem Sommer. Darin hatte das Ministerium mitgeteilt, es gebe in Bayern bereits "ein dichtes Netz an staatlichen Anlaufstellen für Missbrauchsopfer mit klaren Zuständigkeiten und umfassenden Kompetenzen".

Staat als Moderator zwischen Kirche und Betroffenen?

Ein "Moderieren" des Staates, wie Eisenreich es nun vorschlägt, reicht Toni Schuberl, Rechtspolitiker der Grünen im Landtag, nicht aus. Er betont, der Staat habe eine Verantwortung. Kindesmissbrauch sei "keine religiöse Angelegenheit. Es ist eine staatliche Angelegenheit, hier muss auch der Staat seiner Verantwortung gerecht werden", so Schuberl.

Richard Kick, Sprecher des Betroffenenbeirats im Erzbistum München und Freising, hält davon ebenfalls wenig. Der Freistaat müsse die Einrichtung einer unabhängigen Anlaufstelle für Betroffene und die Aufarbeitung schon "federführend an sich ziehen". Bezahlen aber solle so eine Anlaufstelle dann nicht der Steuerzahler, sondern die Kirchen. Kick ist auch im direkten Austausch mit dem Justizminister und hofft, ihn noch von einer aktiveren Rolle des Staates überzeugen zu können. Wichtig ist dem Betroffenenvertreter, dass der Staat gleichzeitig beginnt, Missbrauch in anderen Kontexten aufzuarbeiten, etwa in Sportvereinen.

Gemischte Bilanz aus Sicht der Grünen

Am Ende der Aussprache, die vor allem auf die Initiative der Grünen zurückgegangen war, zieht deren Abgeordneter Schuberl eine gemischte Bilanz. Eisenreich, der seit 2018 im Amt des Justizministers ist, attestiert er ein größeres Bemühen bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen im kirchlichen Kontext, als seinen beiden Vorgängern. Auch das Eingeständnis des Ministers, dass die Staatsanwaltschaften nach dem ersten Münchner Gutachten von 2010 mit immerhin mehr als 200 belegten Fällen falsch beziehungsweise nicht reagiert hätten, sieht er positiv. Gleichzeitig wünscht er sich "noch mehr Selbstkritik und eine Aufarbeitung", wie die Staatsregierung und die Strafverfolgungsbehörden vor 2018 mit dem Thema sexueller Missbrauch im kirchlichen Kontext umgegangen sind.

Demnächst Ergebnisse zu Ermittlungen gegen Würdenträger

Mit Spannung erwartet wird nun zu welchen Ergebnissen die Staatsanwaltschaft bei den 39 Vorermittlungen und 6 Ermittlungen gegen mehrere im jüngsten Münchner Missbrauchsgutachten benannte Würdenträger der katholischen Kirche gekommen ist. Eisenreich geht davon aus, dass diese zeitnah vorliegen werden.

Letztlich geht es in diesen Fällen darum, ob Aufsichtspersonen durch ihr eigenes Verhalten schwere Straftaten ermöglicht haben, etwa weil sie Täter erneut eingesetzt und Taten vertuscht haben. Der Minister ließ durchblicken, dass es hier eine Gesetzeslücke gebe, da eine "Beihilfe" im strafrechtlichen Sinne in der Regel nicht vorliegt. Hier sei der Bundesgesetzgeber gefragt.