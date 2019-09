Justizminister fordert "Keuschheitsproben" für Ermittler

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) forderte bei einer Pressekonferenz in der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg, dass es Ermittlern erlaubt werden solle, sogenannte Keuschheitsproben in Foren hochzuladen.

Kinderpornografie: Austausch in geschlossenen Gruppen

Kinderpornografie werde im Internet in geschlossenen Gruppen verbreitet. Nur wer selber kinderpornografisches Material hoch lädt, gelangt in solche geschlossenen Gruppen. Die Ermittler sollen dabei kein echtes, sondern computergeneriertes Material hochladen dürfen, sogenannte Keuschheitsproben. Um "die Schwächsten zu schützen", müsse das möglich sein, so Eisenreich. Der Bundesrat sei diesem Vorschlag aus Bayern kürzlich gefolgt. Nun sei der Gesetzgeber gefordert, das Gesetz entsprechend zu ändern.

Härtere Strafen gefordert

Außerdem forderte Bayerns Justizminister Eisenreich härtere Strafen für Cyber-Kriminelle. Die seien mit maximal drei Jahren Freiheitsstrafe für das bandenmäßige Ausspähen und Handeln mit Daten viel zu gering.

Bereits der Versuch soll strafbar sein

Wie in der analogen Welt auch, fordert der Minister den Strafrahmen bis zu zehn Jahre bei besonders schweren Fällen anzuheben. Zusätzlich solle künftig auch schon der Versuch strafbar sein. Derzeit geht ein Täter bei einem Cyberangriff straffrei aus, wenn er etwa an Sicherheitssperren scheitert.

Cyber-Kriminalität: Starker Anstieg der Fälle

Wie wichtig der Kampf gegen Internet-Kriminalität ist, zeigen die Zahlen der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg. Dort waren 2016 rund 1.500 Ermittlungsverfahren gegen bekannte und unbekannte Tatverdächtige anhängig. 2018 waren es bereits mehr als 5.400 Verfahren, und dieses Jahr sind es, Stand heute (30.09.19), schon rund 5.200.