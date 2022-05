Justizminister Eisenreich für härtere Strafen bei Menschenhandel

Bayerns Justizminister Eisenreich will stärker gegen Menschenhandel vorgehen. Vor allem geflüchtete Frauen aus der Ukraine würden oft in die Fänge von Zuhältern geraten. Der CSU-Politiker appelliert deshalb an den Bund, das Strafrecht zu reformieren.