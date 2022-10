> Justizminister Eisenreich beim OLG-Jubiläum in Nürnberg

Seit 150 Jahren gibt es in der Nürnberger Justiz ein Berufungsgericht. Aus diesem Anlass lädt Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Nachmittag zum Staatsempfang in das Nürnberger Strafjustizzentrum.