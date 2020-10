Justizgebäude Hof: Kunst am Bau ist fertig – weiterhin Raumnot

Vor etwa drei Jahren ist in Hof das neue Justizgebäude eröffnet worden. Inzwischen ist mit der abgeschlossenen Aktion "Kunst am Bau" auch der zweite Bauabschnitt des Gebäudes fertiggestellt worden.

Kölner Künstlerin sorgt in Hof für "Kunst am Bau"

Die Kölner Künstlerin Regina Kochs hatte sich im Wettbewerb von 14 Entwürfen für die Kunst am neuen Justizgebäude in Hof durchgesetzt. Elf Meter ragt nun ihre dreiteilige Metallskulptur neben dem Haupteingang in die Höhe. In blau und grün symbolisieren die beiden äußeren Stahlrahmen die gegnerischen Parteien eines Prozesses. Dazwischen ist ein schwarzer Rahmen positioniert. Er steht für die Richter und überragt die anderen beiden leicht.

"Durch die versetzte Anordnung der Objekte variiert das Erscheinungsbild je nach Standort der Betrachtung und erreicht im Vorübergehen eine kraftvolle Dynamik." Christof Präg, Baudirektor vom Staatlichen Bauamt Bayreuth.

Für 120.000 Euro: Kunstwerk wertet Hofer Justiz-Neubau auf

Das Staatliche Bauamt Bayreuth ist für die "Kunst am Bau" verantwortlich und hat für den Entwurf und die Ausarbeitung der nun aufgestellten Metallskulptur rund 120.000 Euro investiert. Die Aufstellung des Kunstwerks ist der Abschluss der ersten beiden Bauabschnitte des neuen Hofer Justizgebäudes. Der Neubau für rund 30 Millionen Euro wurde 2017 eingeweiht und ersetzte das marode Justizhochhaus aus den 1960er-Jahren.

Raumnot im Justizgebäude – Bauarbeiten dauern an

Doch bereits während der Bauarbeiten stand fest, dass der Neubau nicht genügend Platz für die rund 250 Mitarbeiter von Landgericht, Amtsgericht und Staatsanwaltschaft bietet. Unter anderem, weil inzwischen die Zentrale Vollstreckungsstelle für ganz Bayern in Hof angesiedelt wurde. Deshalb sind seitdem zusätzliche Büroräume angemietet. Bereits vor fünf Jahren war bekanntgeworden, dass nach den beiden ersten Bauabschnitten ein dritter folgen soll. Wann dieser verwirklicht wird, ist derzeit allerdings noch unklar.

Künstler setzt sich mit Gebäude auseinander

Für "Kunst am Bau" setzen sich Künstler mit einem Gebäude auseinander und bringen dies in ihrem Werk und der Installation zum Ausdruck. Grundlage hierfür sind die Leitsätze des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.