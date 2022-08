Vorwurf an Justiz: "Augen vor Schandtaten verschlossen"

Auf Anfrage der Opposition hat Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) nun einen weiteren Bericht zum Thema "Strafverfolgung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche" vorgestellt. Einen ersten Bericht dazu hatte er bereits im Juni 2022 veröffentlicht.

Die Landtagsgrünen und die FDP wollten wissen, wie viele Ermittlungsverfahren eingeleitet worden seien, wie diese jeweils beendet wurden, wie die Ermittlungsbehörden Kenntnis von den Fällen erlangt hätten und welche Rolle dabei die Kirchen selbst spielten. Die Missbrauchsgutachten der Kirchen spielten nur "für die kirchliche Aufarbeitung" und die "gesellschaftliche Debatte" eine Rolle, nicht aber für die Strafverfolgung, so Justizminister Eisenreich.

Kirchliche Studien haben für Justiz "begrenzte Bedeutung"

Sein Fazit: "Es hat sich insbesondere bestätigt, dass die Auswertung der kirchlichen Missbrauchsstudien für die Strafverfolgung der unmittelbaren Täter nur eine sehr begrenzte Bedeutung hat. Im Erhebungszeitraum resultierte nur eine Verurteilung aus der Auswertung einer kirchlichen Missbrauchsstudie."

Die Gründe für die geringe Bedeutung der Missbrauchsstudien für die Justiz sieht Georg Eisenreich darin, dass die Kirchen in den Gutachten auch Fälle erfassten, die "straflose Grenzüberschreitungen" seien, dass Beschuldigte teilweise schon verstorben oder die Fälle verjährt seien oder Vorgänge bereits von der Justiz behandelt worden wären. 30 Verurteilungen ergäben sich aus Anzeigen der Geschädigten und von Dritten.

Die meisten Ermittlungen aufgrund Anzeigen von Betroffenen

Für die Aufnahme von Ermittlungen braucht es einen Anfangsverdacht für Missbrauchsdelikte. Dieser Anfangsverdacht ergab sich bisher weniger aus Medienberichten oder Missbrauchsstudien der Bistümer, sondern hauptsächlich durch Anzeigen von Geschädigten oder Dritten.

Laut Bericht des bayerischen Justizministers wurden seit 2017 nur 43 Ermittlungsverfahren infolge von Gutachten eingeleitet, nur in einem Fall kam es zu einer Verurteilung. 134 Mal wurden Ermittlungen aufgenommen aufgrund der Mitteilung durch die Kirche, daraus resultierten drei Verurteilungen und in 66 Fällen wurde ermittelt wegen einer Anzeige von Geschädigten oder Dritten. Davon wurden 17 verurteilt.

Betroffenenbeirat vermisst aktives Einschreiten

Das Ergebnis des Berichts dürfte vor allem für die Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der Kirche ernüchternd sein. Richard Kick, Sprecher des Betroffenenbeirates der Erzdiözese München und Freising, kritisiert den Umgang der Justiz mit der Institution Kirche: "Wenn in einem großen Unternehmen, in einem Konzern, wenn da Dinge passieren, da fährt der Bus vor, die Beamten springen raus, und da werden Akten beschlagnahmt. Das ist hier nie passiert", sagt Kick.

Er vermutet nach wie vor einen engen Kontakt zwischen der katholischen Kirche und der bayerischen Staatsregierung und sieht darin den Grund , dass der Staat seit Jahrzehnten nie wirklich juristisch gegen den sexuellen Missbrauch in der Kirche vorgegangen sei. Kick fordert, dass der Staat endlich aktiv werde und die Aufarbeitung anpacke.

Der Passauer Jurist und Professor für Strafrecht, Holm Putzke, kritisiert die Argumentation von Minister Eisenreich. "Der Ansatzpunkt der Staatsanwaltschaft bzw. des Justizministeriums ist einfach falsch, er stellt nämlich die Dinge auf den Kopf. Man kann ja nicht jetzt sagen, im Nachhinein haben wir in den Missbrauchsstudien nichts gefunden und deswegen haben wir sie damals schon nicht angeschaut. So geht das nicht."

Putzke zieht den Vergleich zwischen der katholischen Kirche und anderen großen Unternehmen. Während bei Verstößen anderer großer Unternehmen schnell Behörden anrücken und Unterlagen sichern, habe das bei der Kirche nie stattgefunden. "Ich frage mich, warum nicht bei ganz konkreten Anhaltspunkten aus den Missbrauchsstudien das bei der katholischen Kirche auch passiert ist."

Behörden haben "Augen vor diesen Schandtaten verschlossen"

Auch die Opposition bemängelt den Umgang der Justiz mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. 2010 gab es bereits ein erstes Missbrauchsgutachten im Erzbistum München und Freising, das jedoch nicht veröffentlicht worden war. Der Staatsanwaltschaft liegt dieses Gutachten erst seit 2019 vor - also neun Jahre nach der Erstellung.

Die religionspolitische Sprecherin der Grünen, Gabriele Triebel, kritisiert die bayerische Justiz scharf: "Neun Jahre lang haben die bayerischen Strafverfolgungsbehörden die Augen vor diesen Schandtaten verschlossen." Dieser fehlende Aufklärungswille sei nicht nur ein Verstoß gegen das Gesetz, sondern auch ein herber Schlag ins Gesicht der Opfer.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach kritisiert, dass sich die Strafverfolgungsbehörden mit Schwärzungen zufrieden gegeben und die Studie von 2010 erst vor drei Jahren angefordert hätten. "Besonders pikant könnte das bei Fällen sexuellen Missbrauchs aus dem Erzbistum München und Freising sein, die zum Zeitpunkt der Studienveröffentlichung im Jahr 2010 noch lange nicht verjährt waren", sagt Fischbach im BR-Interview.

Der Darstellung Fischbachs, die Strafverfolgungsbehörden hätten ein geschwärztes Gutachten erhalten, widerspricht das bayerische Justizministerium. "Der Vorwurf hinsichtlich der Schwärzungen ist unzutreffend", schreibt das Justizministerium dem BR. Auch die Namen der Beschuldigten seien nicht geschwärzt worden. "Lediglich der Anlagenteil des Bandes II des Gutachtens enthielt Schwärzungen; diese Schwärzungen betrafen Namen und Anschriften der Geschädigten und sonstige Angaben, die Rückschlüsse auf die Identität der Geschädigten zuließen. Die Ermittlungen wurden hierdurch also nicht beeinträchtigt", heißt es im Bericht des Justizministeriums.

Grüne fordern unabhängige Ombudsstelle

Die Landtagsgrünen fordern die Staatsregierung dazu auf, den Opfern endlich umfassend beiseitezustehen. "Noch immer gibt es keine unabhängige Ombudsstelle für Opfer sexualisierter Gewalt in Bayern. Gerade diese Menschen brauchen aber eine Anlaufstelle, einen Ort, an dem sie sich verstanden fühlen und ihre Sorgen und Nöte abladen können", sagt Gabriele Triebel, religionspolitische Sprecherin.