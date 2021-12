Justiz in Nürnberg wird schrittweise digitalisiert

Zur Einführung der digitalen E-Akte am Landgericht Nürnberg-Fürth ist auch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) nach Nürnberg gereist. Vorerst werden alle Zivilprozesse in Nürnberg in erster Instanz digital bearbeitet.

Weniger Papier, Zeugenaussagen per Video-Chat möglich

Das Verschieben und Verschicken von Papierakten quer durch alle Räume und Häuser wird demnach immer weniger nötig sein. Alleine in Nürnberg gibt es nun 3.000 digitale Zustellungen pro Woche. Justizminister Georg Eisenreich betonte, Justiz könne digital. Die Ausstattung der Sitzungssäle wurde dafür in Nürnberg modernisiert. So sind Aussagen von Zeugen über Video-Chats oder die Ansicht von Dokumenten am Saalbildschirm nun möglich.

Bis 2026 auch Familien- und Strafrecht digital

Ein justizinterner Dienstleister hat die E-Akte nach neuesten Sicherheitsstandards erarbeitet. Dies sei längst überfällig gewesen, erklärte der Präsident des Landgerichts Nürnberg-Fürth, Roland Glass. Zahlreiche Zivilverfahren würden nun auf diese Weise geführt. Bis 2026 sollen auch alle anderen Bereiche wie Familien- oder Strafrecht ins Digitale überführt werden.