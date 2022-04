Justiz in Franken will Flotte auf E-Autos umstellen

Die Gerichte im Bezirk des Oberlandesgerichts (OLG) Bamberg wollen den Klimaschutz voranbringen. Mit zahlreichen Einzelmaßnahmen und der Anschaffung von Elektrofahrzeugen wird dieses Ziel verfolgt, so das Gericht in einer Mitteilung. Der Klimaschutz und der Schutz der Lebensgrundlagen für kommende Generationen seien ein zentraler Punkt im Rahmen von Investitionsentscheidungen, erklärte Lothar Schmitt, der Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg.

Ladesäulen für E-Autos an vielen Gerichtsgebäuden geplant

Dazu seien bereits 66 Prozent aller Dienstfahrzeuge durch die Justiz in Ober- und Unterfranken auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge umgestellt worden. Langfristig sollen alle Transport- und Postfahrten durch Elektro-Transporter durchgeführt werden.

Bei sieben Justizgebäuden in Ober- und Unterfranken sind bereits Lademöglichkeiten für Dienst- sowie Elektrofahrzeuge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter installiert worden. Dazu zählen neben dem OLG Bamberg auch das Landgericht Bayreuth, das Amtsgericht Haßfurt oder das Archivgebäude in Gerolzhofen. Im Laufe des Jahres 2022 sollen weitere Ladesäulen und Wallboxen bei Justizgebäuden in Coburg, Hof, Kulmbach und Würzburg gebaut werden.

E-Bikes und Photovoltaik-Anlage sollen Klimaschutz fördern

Weitere Maßnahmen beinhalten bereitgestellte E-Bikes für Mitarbeitende in Würzburg und Bamberg, eine Photovoltaik-Anlage in Würzburg oder eine Eisspeicherheizung im Amtsgericht Haßfurt. Eine solche Heizung beinhaltet eine Zisterne mit Spiralen im Inneren, in denen eine frostsichere Flüssigkeit zirkuliert.

Im Jahr 2022 soll das OLG Bamberg sowie die Amtsgerichte in Bad Neustadt an der Saale und Bamberg an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Ferner sollen Dächer begrünt werden, beispielsweise am Landgericht Schweinfurt.