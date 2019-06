Jusos organisieren Fridays-for-Future-Demo in Füssen

Das Ergebnis der Europawahl vor einer Woche hat die SPD erschüttert. Besonders schmerzhaft war für die Sozialdemokraten, dass sie auch bei jungen Wählern schlecht abschnitten. Der Parteinachwuchs will sich damit nicht abfinden. Die Jusos haben eine Fridays-for-Future-Demonstration organisiert, die am Freitag in Füssen stattgefunden hat. Geschätzt 120 Schülerinnen und Schüler waren dabei auf der Straße.

Jusos nennen Europawahl-Ergebnis "ernüchternd"

Im Ostallgäu war die Zustimmung bei der Europawahl bei den Unter-25-Jährigen für die SPD noch geringer als im Bundes-Durchschnitt: Nur 6,4 Prozent der Jungwähler machten ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten. Deutschlandweit waren es acht Prozent.

Daniel Schreiner von den Ostallgäuer Jusos nennt das Wahlergebnis "ernüchternd". Es zeige, dass die SPD bei bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht mehr so ankomme, wie es die Partei gerne hätte, sagt er.

Im Wahlkampf zu wenig auf Klimaschutz gesetzt?

Den zentralen Grund für den Einbruch der Sozialdemokraten sehen die Demo-Teilnehmer in einer verfehlten Themensetzung im Europa-Wahlkampf. Die SPD habe "zu wenig mit Umwelt gearbeitet", wie es eine Demonstrantin formuliert. Und das habe die Jugend nicht angesprochen.

Die Grünen erfreuen sich dagegen unter den befragten Demo-Teilnehmern einer großen Beliebtheit. Die machten wirklich etwas für den Klimaschutz, ist in Füssen zu hören - anders als die Parteien der Großen Koalition, lautet der Vorwurf.

Jusos wollen das Ruder herumreißen

Als weiterer Grund werden Kommunikationsprobleme genannt. Die SPD setze zu wenig auf digitale Kanäle und erreiche junge Leute deshalb nicht ausreichend, heißt es bei der Demo.

Michelle Derbach will das ändern. Die 15-Jährige ist bei den Jusos aktiv und hat die Fridays-for-Future-Kundgebung in Füssen mitorganisiert. "Generell müssen wir viel mehr mit Jugendlichen arbeiten", sagt sie. "Das heißt, dass wir Jugendliche anspornen, dass sie mit uns mitarbeiten wollen. Dass sie selbst die Welt verändern können."