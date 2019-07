Jusos diskutieren in München über Linkswende in der SPD

Vor 50 Jahren, am gleichen Ort - in der Alten Kongresshalle in München - hatten sich einst die Jungsozialisten von der Mutterpartei emanzipiert. Sie wollten nicht mehr länger Jugendverband sein, sondern beschlossen, ein sozialistischer Richtungsverband in der SPD zu werden.

Kühnert betont: Jusos sind nicht radikal

"Bist du dabei, wenn wir versuchen unsere Utopie Realität werden lassen?" fragte Kevin Kühnert in seiner Auftaktrede beim Bundeskongress, die teilweise einer Grundsatzrede gleichkam.

Vor Ehrengästen wie der ehemaligen Juso-Vorsitzenden und Ex-Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul und dem früheren Finanzminister Hans Eichel betonte der Vorsitzende, nicht die Jusos seien radikal - wie häufig behauptet, sondern, so Kühnert, die ungleiche Vermögensverteilung, der Raubbau an den eigenen Lebensgrundlagen und die Flüchtlingspolitik der EU. Kurz: radikal seien die gesellschaftlichen Verhältnisse, und nicht unbedingt die Antworten der Jungsozialisten.

Wie könnte eine Linkswende aussehen?

Bis Sonntagmittag wollen die Jusos mit ihren Gästen darüber diskutieren, wie eine Linkswende heute inhaltlich aussehen und wie eine linke Mehrheit organisiert werden kann. Für die SPD stellt Kühnert klar: die Partei müsse im Interesse des Gemeinwohls und nicht der Profitgier handeln.

Kühnert schließt Kandidatur für SPD-Vorsitz nicht aus

Zum Ende der Rede gab es Standing Ovations für den Vorsitzenden der Jusos. Demonstrativ langer Applaus für Kühnert, den sich die meisten der rund 600 angemeldeten Teilnehmer in einer Doppelspitze der Bundes-SPD vorstellen können.

Kühnert selbst wollte sich zu seinen möglichen Ambitionen nicht äußern, schloss eine Kandidatur aber erneut nicht aus. Und betonte: es sei wichtig, dass auch die Jungsozialisten Führungsaufgaben in der SPD übernehmen.