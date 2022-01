Juristisches Tauziehen um Corona-Proteste in München

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das Verbot von Corona-Protesten in München durch die Stadt bestätigt - und damit einen Beschluss der Vorinstanz gekippt. Mit einer Allgemeinverfügung hatte die Stadt für den 15., 17. und 19. Januar die Veranstaltung von Versammlungen im Zusammenhang mit Protesten gegen Corona-Maßnahmen und die Teilnahme an solchen Versammlungen untersagt, wenn diese nicht rechtzeitig vorab den Behörden angezeigt wurden.

Entgegen der Annahme des Verwaltungsgerichts München sei das Versammlungsverbot rechtmäßig, teilte der Verwaltungsgerichtshof am Abend mit. Die Landeshauptstadt sei in ihrer Gefahrenprognose nach Erfahrungen bei Versammlungen in den letzten Wochen zu Recht davon ausgegangen, dass nur mit einem präventiven Verbot die Gefahr zahlreicher Infektionen mit dem Coronavirus verhindert werden könne. Auch eine Interessenabwägung falle zu Gunsten des öffentlichen Interesses an einer Verhinderung weiterer Infektionen aus.

Verwaltungsgericht gab Eilantrag zunächst statt

Das Verwaltungsgericht hatte zuvor dem Eilantrag eines Bürgers gegen das Verbot nicht angemeldeter Corona-Proteste in der Landeshauptstadt stattgegeben. Ein bloßer Verstoß gegen die Anzeigepflicht von Versammlungen könne die präventiven Verbote voraussichtlich nicht rechtfertigen, erklärten die Richter. Es spreche Überwiegendes dafür, dass sich dies im Hauptsacheverfahren als unvereinbar mit der vom Grundgesetz geschützten Versammlungsfreiheit erweisen könnte.

Die Landeshauptstadt München und der Freistaat Bayern hatten dagegen Beschwerde eingelegt. Der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (Az. 10 CS 22.162) ist unanfechtbar.

Nicht angemeldeter Protest in der Fußgängerzone

In der Münchner Innenstadt protestierten am Mittwochabend rund 1.000 Menschen mit einem nicht angemeldeten Protestzug gegen die Corona-Politik. Sie folgten Aufrufen in Messenger-Diensten und demonstrierten ab 18 Uhr in Kleingruppen mit Trillerpfeifen in der Fußgängerzone. Zu größeren Zwischenfällen und Anzeigen kam es nach jetzigem Kenntnisstand nicht, wie ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage sagte. Nach 20 Uhr lösten sich die Gruppierungen auf. Die Polizei war mit knapp 1.000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz, darunter auch die Reiterstaffel und ein Hubschrauber.

Rund 200 Teilnehmer versammelten sich bei einer angemeldeten Veranstaltung am Odeonsplatz, um für Solidarität in der Pandemie und die Impfung zu werben. Zu zwei ebenfalls angemeldeten Versammlungen mit kritischen Ansätzen zur Corona-Politik am Harras und vor dem Bayerischen Innenministerium kamen nach Angaben der Polizei jeweils 30 Personen.

Eine für die Theresienwiese angemeldete Versammlung gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen hatte der Veranstalter selbst abgesagt, nachdem er mit den Auflagen der Stadt nicht einverstanden war.