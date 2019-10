Juristin wird Amtschefin in der katholischen Kirche

Um einer Frau eine kirchliche Spitzenposition zu ermöglichen, hat Kardinal Reinhard Marx die Leitung der Erzdiözese München und Freising umgebaut. Mit der Berufung der Juristin Stephanie Herrmann als Ordinariats-Chefin will Marx ein Zeichen setzen.

Wechsel vom Wissenschaftsministerium ins Ordinariat

Die neue Amtschefin des Ordinariats ist 52 Jahre alt, kommt aus dem Bayerischen Wissenschaftsministerium und erfüllt als Juristin offenbar die Kriterien, die Kardinal Marx für dieses neue geschaffene Amt an der Spitze der obersten Kirchenbehörde aufgestellt hat. Sein Ziel war es, die Verwaltung zu professionalisieren. Finanzskandale in einigen deutschen Diözesen haben gezeigt, dass die Kirche hier ein Defizit hat.

Amtschefin: Karriere-Chance für Frauen in der Kirche

Außerdem will Reinhard Marx auch Frauen Karriere-Chancen in der Kirche ermöglichen. Da die Weihe zur Priesterin ausgeschlossen ist, bleibt nur die Funktion einer Amtschefin – immerhin in einem der größten und reichsten deutschen Bistümer. Bisher war der Chef der Verwaltung ein Geistlicher, der sogenannte Generalvikar, der auch als Stellvertreter des Bischofs fungiert. Dieses Amt gibt es weiterhin, wird aber auf strategische und theologische Fragen reduziert.

Neuer Generalvikar wird Christoph Klingan

Neuer Generalvikar wird der 41-jährige Christoph Klingan, zuletzt Pfarrer in Poing bei München. Er behält die dienstliche Aufsicht über die neue Amtschefin, ist in Fragen der Verwaltung aber nicht ihr unmittelbarer Dienstvorgesetzter – heißt es in einer Mitteilung des Erzbistums. Klingan und Herrmann treten ihre Ämter am 1. Januar 2020 an.