Juramuseum schließt zum Jahresende vorübergehend

Wegen dringender Sanierungsarbeiten macht das Juramuseum Eichstätt zum Jahresende vorübergehend bis März zu. Für diesen Zeitraum verlängert auch das Priesterseminar Eichstätt seine Trägerschaft. Diese Interimslösung hat am Freitag (21.12.2018) das bayerische Wissenschaftsministerium vorgestellt. Wie es mit der weltbekannten Fossiliensammlung ab April weitergeht, ist offen.

Priesterseminar kündigt Trägerschaft

Die Zukunft der weltbekannten Fossiliensammlung auf der Eichstätter Willibaldsburg ist ungewiss, seit das Eichstätter Priesterseminar in diesem Sommer die Trägerschaft zum 31.12.2018 aufgekündigt hatte. Die Versuche, einen neuen Träger zu finden, hatten bislang keinen Erfolg. Mehrere Einrichtungen und Körperschaften, wie etwa das Bistum Eichstätt oder die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, hatten abgewunken.

In der Folge schließt das Juramuseum nun nach 42 Jahren, zumindest vorübergehend im ersten Quartal. In der Zeit werden, so das Wissenschaftsministerium, "erste dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen" durchgeführt. Das Ministerium hofft, bis Ende März eine "Zukunftslösung" zu finden.

Hohes Defizit und teure Sanierung

Das Priesterseminar Eichstätt hatte die Trägerschaft mit Verweis auf ein jährliches "beachtliches Defizit" aufgekündigt, das beim Träger verbleibe, auch nachdem der Staat 80 Prozent der laufenden Kosten des Museums trage.

Von großem Gewicht ist zudem, dass das Juramuseum eine umfassende, millionenteure Sanierung benötigt. So sind die Aquarien des Museums, die "lebende" Fossilien zeigen, also Fische und Krebsarten, die Jahrmillionen überlebt haben, marode. Außerdem fehlt es im Museum an interaktiven und multimedialen Angeboten. Die Defizite spiegeln sich auch in den Besucherzahlen wider. Die haben sich seit der Jahrtausendwende nahezu halbiert auf rund 44.000 Gäste im Jahr.