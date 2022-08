Juraleitung von Tennet: Info-Veranstaltung in Roßtal

Die umstrittene Juraleitung zwischen Niederbayern und Mittelfranken wird neu gebaut. Der Netzbetreiber Tennet informiert heute Abend in Roßtal im Landkreis Fürth über den aktuellen Planungsstand des Ersatzneubaus. Nachdem das Raumordnungsverfahren für die Stromtrasse abgeschlossen ist, können sich die Bürger nun darüber informieren, wie es mit dem Bau der Leitung weitergeht.

Thema ist Ausgestaltung der Juraleitung

Insgesamt fünf derartige Veranstaltungen hat Tennet bereits in Kommunen entlang der Trasse durchgeführt. Mit dem Treffen in Roßtal endet die Informationskampagne. Bei den Veranstaltungen geht es nach Angaben des Betreibers nicht mehr um die grundsätzliche Notwendigkeit des rund 160 Kilometer langen Ersatzneubaus, sondern um die Ausgestaltung. Die mehr als 80 Jahre alte Leitung soll erneuert und so aufgerüstet werden, dass sie künftig mehr Strom transportieren kann.

Auch Erdkabel sind geplant

Im Raumordnungsverfahren wurde bereits ein 100 Meter breiter Korridor festgelegt. Nun ist die Frage, wie die Leitung innerhalb dieses Korridors exakt verlaufen soll. Wegen der höheren Kapazität müssen für die Freileitung größere Masten gebaut werden. In einigen kürzeren Bereichen sollen Erdkabel verlegt werden. Ab Herbst will Tennet dann mit Grundstückseigentümern über die Standorte von Masten und Kabelanlagen verhandeln.