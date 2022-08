Juraleitung: Energiekrise dämpft Proteste gegen Stromtrasse

Eine Stromtrasse mit Geschichte

Die Juraleitung ist rund 160 Kilometer lang und führt vom Landkreis Fürth südlich an Nürnberg vorbei durch die Landkreise Neumarkt in der Oberpfalz, Eichstätt und Kelheim bis in die Nähe von Landshut. Sie ist mehr als 80 Jahre alt und muss erneuert werden. Dabei soll gleichzeitig die Leitungskapazität erhöht werden, damit mehr Strom mit höherer Spannung transportiert werden kann. Für Tennet ist die Leitung ein wichtiger Bestandteil der Energiewende.

Wie es weitergeht mit der Juraleitung

Ab Herbst will der Netzbetreiber mit Grundstückseigentümern über die Standorte von Masten und Kabelanlagen verhandeln. Bis zum Jahr 2024 soll der genaue Verlauf der Stromtrasse feststehen. Dann will Tennet den Antrag auf Planfeststellung stellen. Die Firma geht davon aus, dass das Verfahren rund zwei Jahre dauern werde, so Firmensprecher Lieberknecht. Dann könnte der Bau im Jahr 2026 beginnen und die neue Juraleitung vier Jahre später fertig gestellt sein.