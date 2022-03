Juraleitung: Bei Schwabach beginnen Probebohrungen für Erdkabel

Langsam frisst sich der Bohrmeißel in den trockenen Boden. Die Ackerfläche liegt fast genau unter der bisherigen Juraleitung. Hier, zwischen dem Schwabacher Stadtteil und den Nürnberger Stadtteil Katzwang, soll auch die neue Juraleitung verlaufen. Der Netzbetreiber Tennet will die Hochspannungsleitung in diesem Bereich der Trasse auf einer Länge von rund 2,3 Kilometern unteririsch verlegen.

Bohrungen sollen Informationen über den Untergrund liefern

Mit den Probebohrungen soll der Untergrund untersucht werden. Bis zu 47 Meter tief werden die einzelnen Löcher. An sechs Stellen wird bis Ostern gebohrt, sagt Ino Kohlmann von Tennet. Die Bohrkerne sollen Aufschluss über die Strukturen im Untergrund geben. "Dann können wir entscheiden, welche Art von Erdkabel in diesem Bereich möglich ist", erläutert Kohlmann beim Besuch der Bohrstelle.

Ein Tunnel für die Kabel

Zwei mögliche Techniken gibt es: Entweder werden mehrere Kabelstränge in einigem Abstand einzeln im Boden verlegt. Oder die Techniker bohren einen Tunnel mit einem Durchmesser von eineinhalb bis drei Metern, an dessen Wänden dann die Kabelstränge verlaufen. Entlang des Erdkabels, dessen einzelne Stränge einen Durchmesser von rund 20 Zentimetern haben, wird sich der Boden erwärmen, sagt Andreas Schieder von Tennet.

Bauern gegen Starkstrom im Boden

Der Bauernverband hatte bei einer Protestaktion Mitte Februar davor gewarnt, dass der Boden rund um das Starkstromkabel stark aufgeheizt werde. Eine Expertin des Verbands sprach von einer Erwärmung von fünf bis acht Grad Celsius. Das könne zu Ernteausfällen führen und schränke die Nutzung der Felder über dem Kabel ein. Die Tennet-Experten widersprechen dieser Rechnung. Aus Norddeutschland, wo bereits Wechselstromkabel im Boden liegen, seien keine Probleme bekannt, sagt Schieder. Entlang von Gleichstromkabeln würde mehr Wärme in den Boden eingebracht.

Bisherige Leitung am Nutzungsende

"Die Juraleitung transportiert jedoch Wechselstrom", erläutert Schieder. Tennet will die Kapazität der rund 80 Jahre alten Leitung verbessern, die Spannung soll daher von 220.000 auf 380.000 Volt erhöht werden. Derzeit läuft das Raumordnungsverfahren für die Trasse. Die Probebohrungen werden bereits im Blick auf das Planfeststellungsverfahren gemacht, so der Tennet-Sprecher.

Betretungsverbote der Grundbesitzer bremsen die Arbeiten

In vielen Bereichen entlang der etwa 160 Kilometer langen Trasse sind derzeit Probebohrungen für die Erdverkabelung geplant. "Diese werden jedoch an etlichen Stellen behindert, weil uns die Eigentümer verbieten, Grund zu betreten", sagt Tennet-Sprecher Kohlmann. Dies würde die Planungen massiv verzögern.

Die Stadt Schwabach wehrt sich zwar auch gegen den Trassenverlauf, sagt Markus Baumeister, der Leiter des städtischen Umweltschutzamtes beim Besuch der Bohrstelle. "Dennoch ist das kein Grund, die Bodenuntersuchungen nicht zuzulassen."