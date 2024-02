Juraleitung-Ausbau: Tiefer Kabeltunnel unter Katzwang und Kanal

Im Streit um den geplanten Ausbau der Stromtrasse "Juraleitung" hat der Netzbetreiber Tennet für den umstrittenen Bereich im Nürnberger Stadtteil Katzwang einen neuen Vorschlag vorgelegt. Demnach soll dort das geplante Erdkabel in einem tiefen Kabeltunnel verlegt werden, der ein Wohngebiet, den Main-Donau-Kanal und die Rednitz unterqueren soll.

Idee: Ungewöhnlich tiefe Kabelverlegung

Tennet hat nach eigenen Angaben eine Ingenieursgemeinschaft beauftragt, eine Lösung für eine ungewöhnlich tiefe Kabelverlegung zu finden. Normalerweise werden Erdkabel von Hochspannungsleitungen in circa zwei Metern Tiefe verlegt, sagte ein Sprecher des in Bayreuth ansässigen Netzbetreibers Tennet auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Bei diesem Projekt kann es in eine Tiefe von bis zu 25 Metern gehen.