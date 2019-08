Jura-Volksfest: Tierschützer fordern Aus für Pferdeschau

Nach dem Ende des diesjährigen Jura-Volksfests in Neumarkt in der Oberpfalz haben Tierschützer jetzt gefordert, die Pferde- und Fohlenschau am letzten Volksfesttag in Zukunft einzustellen.

Hintergrund sind Videoaufnahmen, die laut der Aktionsgruppe Tierrechte Bayern am Rande der Veranstaltung gemacht wurden und auf denen zu sehen ist, wie einzelne Tiere geschlagen und grob behandelt werden. In einem Fall hat die Aktionsgruppe deshalb nach eigenen Angaben bereits Anzeige erstattet. Das Video kursiert derzeit in den sozialen Medien.

Das Video auf Facebook (Vorsicht, es enthält heftige Szenen!)

130 Tiere bei Vorführung dabei

Bei der Neumarkter Pferde- und Fohlenschau wurden in diesem Jahr rund 130 Pferde und Ponys vorgeführt, unter anderem als Zugtiere für Gespanne. Nach Ansicht der Tierschützer bedeutete diese Situation schon für viele Tiere puren Stress. Sie halten die gesamte Veranstaltung für fragwürdig.

Stadt: "Kritisches Vorgehen" soll geprüft werden

Die Stadt Neumarkt reagierte auf die Vorwürfe mit einer Stellungnahme, in der betont wird, dass es - sollte es "ein kritisches Vorgehen" Einzelner gegeben haben - dieses von den zuständigen Behörden geprüft und unter Umständen geahndet werde.

Ansonsten sei die Pferde- und Fohlenschau eine seit Jahrzehnten beliebte Veranstaltung, die in diesem Jahr wieder von rund 4.000 Zuschauern besucht worden sei. Nach Ansicht der Stadt wurden hochwertige und wertvolle Tiere von erfahrenen Haltern präsentiert, von denen die Stadt ausgeht, dass sie kein Interesse daran zu haben, ihnen Schaden zuzufügen.

Kritik am Video

Man habe auch während der Vorführung nicht den Eindruck gehabt, dass die Tiere "etwas Erzwungenes oder Unfreiwilliges machen müssen." Das Video fördere bei einigen Betrachtern derweil Emotionen, mit denen "auf polemische Art Stimmung gegen die ganze Veranstaltung erzeugt" werden solle.

