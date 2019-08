Jura-Volksfest: Pferdeschau und Feuerwerk zum Abschluss

Eine große Pferde- und Fohlenschau hinter der Kleinen Jura-Halle eröffnet den Schlusstag des Jura-Volksfests in Neumarkt in der Oberpfalz: 150 Tiere sind bei der rund zweistündigen Veranstaltung zu sehen - unter anderem in Gespannen, bei einer Dressur und in Show-Acts.

Zahlreiche Besucher werden erwartet

Bei freiem Eintritt werden wie in den Vorjahren 10.000 bis 15.000 Besucher erwartet, dazu kann Oberbürgermeister Thomas Thumann (Freie Wähler/UPW) in diesem Jahr mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Finanzminister Albert Füracker (CSU) voraussichtlich gleich zwei Mitglieder der bayerischen Staatsregierung begrüßen.

Pferdepass ist Pflicht

Als Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf Tierseuchen müssen Pferdehalter laut Stadt Neumarkt für jedes anwesende und teilnehmende Pferd einen Pferdepass mitführen. Dies wurde auch heuer wieder zwischen der Stadt und dem Veterinäramt so vereinbart - zum einen zum Schutz der teilnehmenden Pferde, zum anderen, um die Verunsicherung der Pferdehalter so gering wie möglich zu halten.

Den Abschluss des Volksfests bildet dann am Abend um 22 Uhr ein großes Feuerwerk.