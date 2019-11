Junioren-Weltmeister im Boogie-Woogie kommen aus Niederbayern

Die Junioren Weltmeister im Boogie-Woogie kommen aus dem Landkreis Passau. Magdalena Schmid (14) aus Thyrnau und Anton Graßl (16) aus Windorf, haben sich am Wochenende in Moskau den Titel geholt.

Hauchdünner Vorsprung reicht am Ende

Mit 0,35 Punkten Vorsprung lagen die beide am Ende vor dem zweitplatzierten Team, das ebenfalls aus Deutschland kommt. Anton und Magdalena trainieren in Niederbayern in den zwei befreundeten Vereinen "Boogieschmiede Kirchdorf" (Lkr. Rottal-Inn) und den "Boogie Bunnies Hutthurm". Trainiert werden sie von Markus Schmid und Christoph Pecher.