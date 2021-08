Jungtiere in freier Wildbahn: So verhalten Sie sich richtig

Wenn ich die Tiere über längere Zeit beobachten konnte und mir sicher bin, dass kein Elterntier mehr kommt - was dann?

Dann kann man aktiv werden und Hilfe leisten. Dabei sollte man sich erst einmal vergewissern, dass die Tiere nicht verletzt sind, und eventuell einen Tierarzt kontaktieren. Man sollte sich unbedingt Rat bei Experten suchen. Das kann ein Umweltverband sein oder auch Menschen, die Erfahrung mit der Aufzucht von Jungtieren haben.

Es gibt aber auch Tiere, zum Beispiel ganz junge Vögel, die noch geschlossene Augen haben und überhaupt keine Federn. Die sind nur schwer durchzubringen, und oft werden Jungvögel auch von den Eltern ganz bewusst aus dem Nest geworfen. Bei diesen Tieren ist die Aufzucht dann noch schwieriger.

Warum werfen Vögel Jungtiere aus dem Nest? Das klingt erst einmal grausam.

Für uns Menschen erscheint die Natur vielleicht grausam. Aber für die Natur ist der Erhalt einer Art mit gesunden Tieren das Ziel. Und deswegen wird auf kranke und schwache Tiere oft keine Rücksicht genommen. Viele Vögel legen auch viel mehr Eier, als Jungtiere in ein Nest passen oder die Elterntiere füttern können, vor allem in Sommern mit wenig Nahrung. Oder die Küken schlüpfen im Abstand einiger Tage und sind dann sehr unterschiedlich groß. Da haben dann die Jüngsten oft das Nachsehen.

Wir Menschen wollen kleine, süße Wesen gern unterstützen und immer helfen. Wir meinen es gut. Aber tun wir den Tieren damit auch immer gut?

Die Entnahme von Wildtieren aus der Natur ist aus gutem Grund erst einmal gesetzlich verboten. Das heißt, Tiere mit nach Hause zu nehmen, um ihnen zu helfen, sollte die allerletzte Lösung und auch die Ausnahme sein. Jungen Igeln kann man zum Beispiel auch im Garten Futter geben und ihnen ein Quartier bauen. Junge Fledermäuse, die aus dem Quartier gefallen sind, kann man am Abend den Muttertieren wieder präsentieren. Die werden dann oft wieder abgeholt.

Das Aufpäppeln von jungen Tieren ist sehr zeitaufwendig und mühsam und auch oft frustrierend, wenn es am Ende doch nicht erfolgreich ist. Und wenn man die Tiere dann erfolgreich über Monate zu Hause gepflegt hat, haben sie sich an den Menschen gewöhnt und ihre natürliche Scheu verloren und finden in der Natur oft keinen Platz mehr, weil alle Reviere schon von Konkurrenten besetzt sind.

Angenommen, ich kann ein hilfsbedürftiges Tier nicht mitnehmen und ihm auch nicht anders helfen. Muss ich da ein schlechtes Gewissen haben?

Es ist natürlich immer schwer, Tiere leiden zu sehen. Wenn man selber nicht helfen kann, kann man immer einen Umweltverein kontaktieren oder zum Beispiel, je nach Tierart, den Revierjäger befragen. Die meisten Tierarten bekommen viel mehr Junge, als für den Erhalt der Art notwendig wäre, weil die Jungtiere auch Nahrung für andere Tierarten sind. So funktioniert das. Ein junger Spatz, der im Garten liegt, wird sofort von den Amseln gefunden oder an die Jungtiere verfüttert, das habe ich selbst schon oft beobachtet. Die Tiere sind dann ein Teil der Nahrungskette. Da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Das hat die Natur so vorgesehen.

Aber wenn wir wirklich etwas für die Tiere in unserer Umgebung tun wollen, dann sollten wir ihnen so viel wie möglich natürlichen Lebensraum lassen oder einen naturnahen Garten anlegen, die Hunde in der Natur - gerade in der Fortpflanzungszeit - anleinen, Katzen im Haus halten und auch keine Gifte in die Natur einbringen. Damit würden wir den Tieren am allermeisten helfen.