Jungstörche bei Coburg mit illegalem Nervengift getötet

Die beiden Jungstörche, die im August im Landkreis Coburg verendet sind, sind an einem illegalen Gift gestorben. Laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) konnte in den Tieren das Nervengift "Promecarb" nachgewiesen werden.

Weißstörche an Nervengift "Promecarb" gestorben

Das Gift wurde früher als Insektenvernichtungsmittel eingesetzt. Seit 2002 ist es EU-weit verboten. Der LBV hat Anzeige erstattet und bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Ursprung des Gifts. "Promecarb" sei ein Nervengift, das die Übertragung von Signalen in den Nerven blockiert und in hohen Dosen zu Anfällen und Tod führen könne, sagt Andreas von Lindeiner, Landesbeauftragter für Naturschutz des LBV.

Jungstörche mit inneren Verletzungen und Blutungen gefunden

Das mit der pathologischen Untersuchung beauftragte Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hatte bei einem der Vögel zuvor zahlreiche innere Verletzungen und Blutungen festgestellt, unter anderem an Lunge, Nieren und Leber. Weil das Landesamt eine Vergiftung nicht ausschließen konnte wurden die Proben an das Institut für Toxikologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München geschickt. Bei dem zweiten Jungvogel waren hingegen Verletzungen festgestellt worden, die zunächst auf einen Flugunfall hindeuteten.

Experten vermuten Giftköder gegen Fuchse, Hunde oder Vögel

Der Horst der beiden Weißstörche befand sich in Dörfles-Esbach im Coburger Land. Der LBV vermutet, dass dort gezielt Giftköder gegen Füchse, Hunde oder größere Vögel präpariert und ausgelegt wurden. Verdächtige Beobachtungen oder Köderfunde sollen bei der Polizei gemeldet werden.

LBV: Zwei Drittel aller großen Vögel sterben an Giftködern

Beim LBV heißt es auf Nachfrage, dass der vergiftete Vogel eine Maus oder Ratte verspeist haben könnte, auf die zuvor mit Giftködern Jagd gemacht worden sei. Derlei Vergiftungen kämen unter Mäusebussarden, Rotmilanen, Krähen und Störchen häufiger vor.

Unter den etwa 60 jedes Jahr in Bayern tot aufgefundenen großen Vögeln ließen sich fast 40 auf Giftköder zur Beseitigung einer Mäuse- oder Rattenplage zurückführen.