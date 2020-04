Jungstier Ferdinand weiter auf der Flucht

Ruhiges Leben auf der Weide lockt

Ferdinand war am 30. März davongelaufen, als er bei seinem Bauern in Wegscheid zur Schlachtung verladen werden sollte. Seitdem hält sich das Tier in den nahegelegenen Wäldern versteckt. Der "Erdlingshof" hat den Stier gekauft, um ihn vor der Tötung zu bewahren. Sollte der ausgebrochene Stier eingefangen werden können, soll er im Gnadenhof in Kollnburg (Lkr. Regen) ein gefahrloses Dasein fristen dürfen. Im Erdlingshof leben aktuell 100 gerettete Tiere.