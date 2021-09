Jungholz und Kleinwalsertal warnen vor erneutem Lockdown

Mit Blick auf die wieder steigende Zahl an Corona-Infektionen fordern die Gemeinde Jungholz in Tirol sowie das Kleinwalsertal in Vorarlberg offene Grenzen und einen besseren internationalen Austausch. Als österreichische Exklaven sind sie nur von deutscher Seite zu erreichen.

Die Bürgermeisterin von Jungholz im Bezirk Reutte, Karina Konrad, sagte, es dürfe keinen weiteren Lockdown mehr geben. Sie wünsche sich, dass die Grenzen offenbleiben. Andi Haid, Bürgermeister von Mittelberg im Kleinwalsertal, ergänzte, dass die Regionen fast vollständig vom Tourismus abhängig seien. "Die Hauptforderung ist, dass wir Bedingungen haben, die uns auch den Tourismus ermöglichen", sagte Haid dem BR. Dazu brauche es den Gemeinden zufolge eine intensivere Zusammenarbeit auf allen Seiten der Grenzen zwischen Tirol, Vorarlberg, Bayern und den Bundesebenen.

Politik, Tourismus und Polizei im Austausch

Politikerinnen und Politiker aus Österreich und Deutschland sowie Polizisten und Tourismusfachleute haben sich am Nachmittag auf Einladung der sogenannten "Plattform Kleinwalsertal" zur Diskussion in Jungholz getroffen. Die "Plattform" hatte sich im vergangenen Jahr gegründet, um insbesondere grenzübergreifend besser auf Krisen reagieren zu können. Die Exklaven sind davon besonders betroffen.

Gemeinden wären bei Lockdown abgeriegelt

Die Probleme hatten sich zu Beginn der Corona-Pandemie deutlich gezeigt: Da die Gemeinden dort nur von Deutschland aus erreichbar sind, waren Jungholz und das Kleinwalsertal in Folge der Grenzschließungen im Frühjahr 2020 quasi von der Außenwelt abgeriegelt.

Sie hielten sich zum Beispiel auch an die Corona-bedingten Schließungen von Bergbahnen in Bayern. In ihren Bundesländern Tirol und Vorarlberg war Skisport im Winter 2020/2021 dagegen für Einheimische möglich gewesen. Auch die Einstufung als Hochrisikogebiet machte den Regionen zu schaffen.