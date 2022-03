Junges Paar aus Mömbris päppelt Ziegenbaby in Wohnung auf

Seit vier Wochen haben Gina Rausch und Patrick Stadtmüller in ihrer Wohnung in Mömbris im Landkreis Aschaffenburg einen neuen, flauschigen Mitbewohner. Im Wohnzimmer hat Zicklein Ansgar inzwischen sein ganz eigenes Reich – mit einer Hunde-Box als Schlafplatz. Dort fühlt sich Ziegenbaby sichtlich wohl: Es hüpft durch das Zimmer, knabbert alles an und kuschelt sich immer wieder an Gina und Patrick.

Zicklein hätte im Stall nicht überlebt

"Tagsüber tobt er schon ordentlich rum und versucht überall hochzuspringen", sagt die 24-jährige Gina und lacht. Das war aber nicht immer so. Ansgar wurde zu früh geboren. Er war sehr klein, konnte nicht aufstehen und seine Mutter konnte ihn nicht füttern. Ihn im Stall zu lassen war keine Option. Deshalb hat das junge Paar das Ziegenbaby bei sich aufgenommen. Seitdem ist Ansgar ganz schön gewachsen, schon nach wenigen Tagen konnte er aufstehen. "Der erste Bocksprung war eigentlich am schönsten", sagt Patrick.

Viel Arbeit für die Ziegeneltern

Das Ziegenbaby aufzupäppeln bedeutet viel Arbeit für Gina und Patrick. Viermal am Tag muss Ansgar mit Lämmermilch gefüttert werden. Trotz der Wickel-Unterlagen, die in der Hunde-Box und auf dem Boden ausgelegt sind, geht manchmal auch was daneben, wenn Ansgar aufs Klo muss. Und alleine in der Wohnung bleiben kann das Zicklein nicht. "Es ist wie ein Baby. Eigentlich muss immer jemand zuhause sein", sagt Patrick, der gerade Semesterferien hat.

Zicklein Ansgar besucht regelmäßig andere Ziegen

Für immer kann Zicklein Ansgar aber nicht in der Wohnung bleiben. Deshalb machen die Beiden mit Ansgar fast jeden Tag einen Ausflug in den Stall zu den anderen Ziegen von Patricks Eltern. Dort wurde Ansgar geboren, dort hin soll er wieder zurück und dort lernt er, wie man sich als Ziegenbock so verhält. Das Highlight für Ansgar: Dass er auf der Wiese hinter dem Stall dann immer mit den anderen Ziegenbabys spielen darf.

Kontakt zur Herde soll nicht abreißen

"Für Ansgar ist es wichtig, dass er seine Herde kennt und dass der Kontakt nicht abreißt", sagt Elke Stadtmüller. Seit fünf Jahren hält sie zusammen mit ihrem Mann hobbymäßig Ziegen. Dass es einem Ziegenbaby nach der Geburt so schlecht ging wie Ansgar, hat sie noch nie erlebt. "Er hat eigentlich in Lebensgefahr geschwebt", sagt sie. Auch ein Tierarzt hatte befürwortet, dass das Zicklein in einer Wohnung aufgepäppelt wird. "Ansgar konnte nichts besseres passieren", sagt Elke Stadtmüller. Sie freut sich, dass es dem Ziegenbaby inzwischen so gut geht.

"Eine Ziege ist kein Haustier"

In zwei bis drei Wochen ist Ansgar groß genug. Dann kann er wieder zurück in den Stall. "Eine Ziege ist einfach kein Haustier", sagt Patricks Vater Thomas Stadtmüller. "Die muss artgerecht gehalten werden. Und ab einem gewissen Alter passt eine Ziege nicht mehr in eine Wohnung." Obwohl Gina und Patrick das Zicklein dann jederzeit besuchen können, fällt den Beiden der Abschied jetzt schon schwer. "Die eine oder andere Träne wird fließen", sagt Patrick.