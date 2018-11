13.11.2018, 06:39 Uhr

Junger Wirtschaftswissenschaftler erhält Ludwig-Erhard-Preis

Der Ludwig-Erhard-Preis geht in diesem Jahr an Florian Exler. Der Nachwuchswissenschaftler forscht derzeit in Wien. Er hat sich in seiner Promotion mit dem Thema Verschuldung und Privatinsolvenz beschäftigt.