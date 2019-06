Junger Rettungsschwimmer zieht Mann aus Neu-Ulmer Badesee

Der 22-jährige Retter hat erst vor wenigen Monaten sein Rettungsschwimmabzeichen bei der BRK-Wasserwacht absolviert und hilft seitdem beim Wachdienst in Pfuhl und Ludwigsfeld mit. Am Dienstagnachmittag war er mit Freunden am Pfuhler See. Von einer Badeinsel aus sah er einen anderen Schwimmer, der offensichtlich in Not war: Der Mann ruderte mit den Armen und drohte unterzugehen.

Retter taucht nach dem Ertrinkenden

Der Wasserwachtler wusste dank seiner Ausbildung sofort, was zu tun war: Er machte andere Badegäste auf den Notfall aufmerksam und schnappte sich die Luftmatratze eines anderen Schwimmers. Als er bei dem in Not geratenen Mann ankam, war dieser bereits untergegangen. Der Rettungsschwimmer tauchte daraufhin unter, bekam den Mann zu fassen und zog ihn an die Oberfläche. Gemeinsam mit seinen Begleitern brachte er ihn ans Ufer, wo er vom Rettungsdienst versorgt wurde.

Bereits mehrere Badetote in dieser Saison

Nicht jeder Badeunfall geht gut aus: In diesem Sommer sind in Bayern schon mehrere Menschen ertrunken. Erst Mitte des Monats gab es einen tödlichen Badeunfall im Landkreis Neu-Ulm: Ein 29-Jähriger war in einem See in Senden untergegangen und erlag später seinen Verletzungen.