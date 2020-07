Junger Motorradfahrer bei Bad Birnbach verunglückt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer aus Bad Birnbach ist nach einem Sturz von einem Auto überrollt worden und gestorben. Der Mann war im Kreis Rottal-Inn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Beim Ausweichen gestürzt

Der Unfall war am Sonntagvormittag zwischen Anzenkirchen und Brombach passiert. In einer auslaufenden Rechtskurve kam dem Mann ein Auto entgegen. Als er versuchte auszuweichen, verlor er offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und stieß mit dem Auto eines 27-Jährigen aus dem Landkreis zusammen.

Krisenintervention am Unfallort

Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 6.500 Euro, so die Polizei. An der Unfallstelle war ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.