Junger Mann stirbt bei tragischem Unfall in Zeitlofs

Nach einem Barbesuch soll ein 24-Jähriger in Zeitlofs im Landkreis Bad Kissingen angetrunken in ein Auto gestiegen sein. Dabei soll er laut Polizei suizidale Gedanken geäußert haben. Ein 19-jähriger Bekannter wollte ihn aufhalten. Er stellte sich vor das Auto und legte die Hände auf die Motorhaube. Trotz der Aufforderung, den Motor auszuschalten und aus dem Wagen zu steigen, soll der 24-Jährige losgefahren sein.

Tödliche Kopfverletzungen durch Sturz von Motorhaube

Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte sich der 19-Jährige noch einige Meter auf der Motorhaube halten, bevor er letztlich auf den Gehweg stürzte und sich dabei erheblich verletzte. Der 19-Jährige wurde noch vor Ort durch einen Notarzt behandelt und von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Dort ist er aber ein paar Tage später aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen gestorben.

Tatverdächtiger stellte sich widerstandslos der Polizei

Der tatverdächtige 24-Jährige kehrte laut Polizei wenig später zum Tatort zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation wurde der Mann in einem Klinikum behandelt. Das Landgericht Schweinfurt hat nun gegen den 24-Jährigen einen Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen. Der Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.