Junger Mann springt nach Partynacht vom Dach

Ein 25 Jahre alter Mann aus Berlin ist in Brombach in der Gemeinde Bad Birnbach im Landkreis Rottal-Inn in der Nacht auf Samstag von einem drei Meter hohen Flachdach gefallen. Wie die Polizei Pfarrkirchen mitteilte, wurde er mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.

Statt ins Bett, aufs Dach gestiegen

Der Mann hatte zuvor mit fünf Freunden gefeiert. Es wurden laut Polizei viel Alkohol und vermutlich auch Drogen konsumiert. Gegen 00.40 Uhr verabschiedet er sich und wollte ins Bett gehen. Kurze Zeit später hörten die anderen ein Geräusch. Sie fanden den 25-Jährigen auf dem geteerten Boden wieder. Laut Polizei dachte der berauschte Mann offenbar, er könne fliegen und werde von den Freunden aufgefangen.