Junger Mann soll Amoklauf geplant haben: Prozess in Augsburg

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Hinter verschlossenen Türen wird ab heute ( 07.02.22, 9 Uhr) am Augsburger Amtsgericht gegen einen 21-jährigen Mann verhandelt, der einen Amoklauf geplant haben soll. Die Hauptverhandlung des Jugendschöffengerichts tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war, so der Sprecher des Amtsgerichts, Roland Fink.

Schwerwiegende Vorwürfe

Der mittlerweile 21-Jährige aus Stadtbergen bei Augsburg soll laut Anklage vom März 2018 bis April 2021 die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat geplant haben. Demnach soll er sich über das Internet diverse Anleitungen zum Bau von Bomben und Waffen sowie zur Herstellung von Sprengstoffen beschafft und gespeichert haben. Inhalt der Planungen soll es gewesen sein, in absehbarer Zeit in Deutschland einen Amoklauf zu begehen - mit einer Waffe und mit Hilfe von selbst hergestellten Sprengsätzen. Dazu soll sich der junge Angeklagte ein Magazin für eine Schusswaffe und Grundstoffe zur Herstellung eines Sprengsatzes beschafft haben.

Mutmaßliches Vorbild: Das Attentat vom Olympia-Einkaufszentrum 2016

Der Ermittlungen der Augsburger Polizei und der Münchner Generalstaatsanwaltschaft zufolge beschäftigte sich der Angeklagte intensiv mit dem 2016 verübten Amoklauf eines jungen Mannes am Olympia-Einkaufszentrum in München und hatte diesen sich als Vorbild genommen. Bei einer Durchsuchung seines Zimmer wurden zudem Utensilien für den Bau einer so genannten "Deo-Bombe" sichergestellt, bei welcher der Sprengsatz in einer Deo-Dose verbaut wird.

Ein Einzeltäter?

Außerdem fanden die Ermittler Kinderpornos auf seinem Handy und sowie Bilder von Hakenkreuze, SS-Runen und stilisierten Darstellungen von Adolf Hitlers. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der Angeklagte nicht in einem Netzwerk agiert, sondern allein, so Gerichtssprecher Fink zum BR. Der Beschuldigte sitzt seit seiner Festnahme in U-Haft.

So kam die Polizei kam dem Angeklagten auf die Spur

Auf den jungen Mann aufmerksam geworden sind die Ermittler wohl wegen eines Drogendelikts. Erst dann entdeckten sie im Rahmen einer Hausdurchsuchung die mutmaßlichen Amoklauf-Planungen. Der 21-Jährige selbst schweigt bislang. Der Verteidiger des jungen Mannes wollte sich auf Anfrage des BR nicht dazu äußern, ob sein Mandant heute vor Gericht zu den Vorwürfen Stellung beziehen wird. Das Verfahren vor der Jugendschöffenkammer sollte bereits vergangene Woche starten, musste dann aber wegen Erkrankung der Richterin vertagt werden. Am morgigen Dienstag soll voraussichtlich das Urteil ergehen.

