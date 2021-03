Junger Mann mit fast 2.000 Euro Falschgeld erwischt

Die Verkehrspolizei Deggendorf hat vergangenen Mittwoch auf der A3 nahe des Autobahnkreuzes einen 24 Jahre alten Mann kontrolliert und Falschgeld in Höhe von 1.750 Euro bei ihm gefunden. Wie die Polizei berichtet, hatte er 35 gefälschte 50-Euro-Scheine dabei.

Dringender Verdacht der Geldfälschung

Schleierfahnder hatten das Fahrzeug, in dem der Mann als Beifahrer saß, gegen 3 Uhr Früh angehalten. In einer Tasche und der Geldbörse des 24-Jährigen wurden die Beamten fündig. Der Mann sitzt nun wegen des dringenden Tatverdachts der Geldfälschung in einer JVA. Woher das Geld stammt ist unklar. Die Kripo Deggendorf ermittelt.

Falsche Geldscheine erkennen

Geldfälschung ist in Deutschland ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft wird. Die Polizei berichtet, dass es Fälschern immer wieder gelingt, falsche Scheine in Umlauf zu bringen, die echten Banknoten auf den ersten Blick täuschend ähnlich sehen. Die Bundesbank hat im Jahr 2018 rund 58.000 falsche Euro-Banknoten im Wert von 3,4 Millionen Euro festgestellt. Besonders beliebt bei Fälschern sind die 50-Euro-Banknoten, wie im vorliegenden Fall.

