Junger Mann in Großkarolinenfeld niedergeschossen

Eine schreckliche Tat hat sich in der vergangenen Nacht in Großkarolinenfeld im Landkreis Rosenheim ereignet. Eine Anwohnerin hatte Knallgeräusche gehört und verständigte daraufhin die Polizei. Kurz darauf entdeckten die Ermittler in der Bahnhofstraße einen schwerverletzten Mann. Ein Notarzt stellte fest, dass die Verletzung offenbar von einer Schusswaffe stammt. Der 20-Jährige wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert und notoperiert. Wie es ihm inzwischen geht, ist nicht bekannt.

22-Jähriger unter Tatverdacht

Kurz darauf konnten die Ermittler in Großkarolinenfeld einen 22-jährigen Deutschen festnehmen. Er ist dringend tatverdächtig und wird derzeit von der Kriminalpolizei in Rosenheim vernommen. Zu den Hintergründen der Tat und dem möglichen Motiv macht die Polizei bislang keine Aussagen.

Wer kann Hinweise geben?

Die Kripo bittet um Zeugenhinweise. Wer zur Tatzeit (26.9. gegen 3.30 Uhr) in Großkarolinenfeld Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, möge sich an die Kripo Rosenheim wenden (08031/2000).