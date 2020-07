Junger Mann im Unterallgäu schlägt Polizisten bewusstlos

Der junge Mann war offenbar in ein Streitgespräch mit seiner Familie verwickelt, so die Polizei, als ein 67-Jähriger beim Spazierengehen in seine Richtung geblickt haben soll. Das habe den 18-Jährigen wohl so in Rage gebracht, dass er mehrfach mit der Faust auf den Mann einschlug und ihn dadurch leicht verletzte, hieß es von der Polizei.

Bei der Festnahme wurden Drogen gefunden

Einem der daraufhin gerufenen Polizisten schlug der junge Mann mit so einer Wucht ins Gesicht, dass der Beamte bewusstlos wurde. Auch die Familie des 18-Jährigen habe sich gegen die Polizei gewendet. Bei der Festnahme des Manns wurden außerdem Drogen gefunden. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.