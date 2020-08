Junger Mann geht in der Donau unter und gilt als vermisst

Ein 26-jähriger Mann ist am frühen Montagabend in der Donau bei Straubing untergegangen und gilt seitdem als vermisst.

Suche erfolglos - Hoffnung schwindet

Ein Arbeitskollege des Mannes hatte Passanten auf sich aufmerksam gemacht, nachdem sein Freund beim gemeinsamen Bad in der Donau, in der Nähe des Dammwegs, in Not geraten und untergegangen war. Trotz einer sofort eingeleiteten, großangelegten Suche, konnte der Mann bisher nicht gefunden werden. Das bestätigt am Morgen (5.14 Uhr) ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage.

Eigentlich "geübter Schwimmer"

Der 26-Jährige gilt laut seinem Freund als geübter Schwimmer. Der Arbeitskollege wurde nach dem Vorfall von einem Kriseninterventionsteam betreut. Seit Ende Juli mussten bereits vier Menschen tot aus der Donau in Niederbayern geborgen werden.

Gefahren der Donau werden oft unterschätzt

Sowohl der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Straubing-Bogen als auch der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Deggendorf warnen vor den Gefahren der Donau. Auch wenn das Wasser einladend erscheint, birgt die starke Strömung eine enorme Gefahr. Der Uferbereich kann plötzlich stark abfallen, so dass man dort nicht mehr stehen kann. In den tieferen Fahrrinnen der Schiffe herrscht eine starke Strömung, ebenso hinter sogenannten Buhnen.

Buhnen sind große Steine oder Betonblöcke, die vom Ufer aus quer zur Fahrrinne im Fluss aufgebaut werden. Damit soll das Wasser vor allem bei mittleren und niedrigen Wasserständen für die Schifffahrt zur Mitte des Flusses gelenkt werden. Hinter der Buhnenkante können starke Strömungen Menschen auch im brusthohen Wasser mitreißen.