Junger Mann aus Coburg stirbt nach mutmaßlichem Drogengeschäft

Er ist mit einem Bekannten nach München gefahren, um dort Rauschgift zu kaufen. Bei dem mutmaßlichen Drogengeschäft in der Landeshauptstadt wurde der 21-Jährige schwer verletzt und starb später. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Schwer verletzt und dann zusammengebrochen

Bei dem Drogendeal in München verschwand laut Polizei der Mann aus Coburg in einer Wohnung. Aus dieser schleppte sich der 21-Jährige dann schwer verletzt heraus und brach zusammen. Eine Passantin alarmierte Rettungsdienst und Polizei. In einer Klinik erlag der junge Mann am Sonntag seinen Verletzungen.

Fahndung nach drei Tatverdächtigen

Wie genau der 21-Jährige verletzt wurde, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es weiter hieß. Trotz einer größeren Fahndung gelang es den Beamten vorerst nicht, einen Verdächtigen festzunehmen. Nach drei verdächtigen Männern, die in das Geschäft involviert gewesen sein sollen, fahndet die Polizei nun.

Ermittlungen auch gegen den 16-jährigen Begleiter

Der 21-Jahre alte Mann war in Begleitung eines 16-Jährigen nach München gefahren. Dieser blieb körperlich unverletzt und kooperierte mit den Ermittlern, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch gegen den Jugendlichen ermittelt die Polizei.