Junger Läufer stirbt bei Einstein-Marathon in Ulm

Bei einer Laufveranstaltung in Neu-Ulm und Ulm ist ein 30-jähriger Mann gestorben. Er war beim Halbmarathon an den Start gegangen. Kurz vor dem Ziel brach er zusammen. Es war der erste Todesfall in der 14-jährigen Geschichte des Einstein-Marathons.